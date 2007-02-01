Путин: преемников не будет

Президент России Владимир ПУТИН не намерен выдвигать своего преемника для участия в следующих президентских выборах в Российской Федерации.

Об этом В.ПУТИН заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, которая транслируется в прямом эфире.

«Преемников не будет. Будут кандидаты на пост Президента России. Задача власти – обеспечить демократический способ проведения избирательной кампании и доступ к изложению ими своих предвыборных позиций, чтобы граждане России смогли сделать осознанный выбор», - подчеркнул В.ПУТИН.

Вместе с тем, Президент России отметил, что в структурах государственной власти существуют подразделения, которые занимаются кадровой работой. «Но речь идет о подготовке чиновников. У нас большой дефицит высококвалифицированных кадров. Но ситуация постепенно меняется», - пояснил он.

В.ПУТИН подчеркнул, что на следующих президентских выборах «слово - за избирателями».