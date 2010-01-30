Сразу 4 ДТП в Египте: среди 50 пострадавших двое украинцев

Сегодня утром в Египте в результате четырех ДТП пострадали более 50 человек, в том числе двое граждан Украины.

Как сообщает РИА «Новости», среди пострадавших около 20 иностранных туристов и 35 египтян. ДТП с участием автобусов произошли в провинции Южный Синай, где находится египетский курорт Шарм-эш-Шейх.

В результате ДТП никто не погиб, но некоторые туристы госпитализированы. В частности, среди пострадавших туристов числятся девять граждан России, семь – Армении, два – Украины, а также один гражданин Новой Зеландии и один турок. По предварительным данным, серьезные травмы (переломы и резаные раны) получили туристы из Армении и Турции.

Полиция пока затрудняется определить причины такого количества аварий, произошедших в районе населенных пунктов Рас-Судр, Абу-Зенима и Уюн-Муса.

По предварительным данным, ДТП могли произойти из-за плохих погодных условий и превышения скорости водителями автобусов на сложных участках дороги. Местная прокуратура проводит расследование.