Посетителям британской гостиницы подавали отравленную полонием посуду

Зараженый полонием-210 фарфоровый чайник использовался в британской гостинице Millenium еще в течение нескольких недель после отравления Александра Литвиненко, утверждает американская телекомпания Эй-би-си со ссылкой на сведения, полученные ею от неназванного по имени высокопоставленного официального представителя британских властей.

"Следователи оказались в неудобном положении в связи с таким упущением", - сообщает телекомпания, по данным которой отравленный чайник продолжал использоваться в гостинице, несмотря на "запредельные" показатели радиоактивности.

Это же официальное лицо подтвердило Эй-би-си, что, опираясь на вещественные доказательства и данные разведки, британские следователи пришли к заключению о том, что смерть Литвиненко была "спонсированным государством" убийством, организованным российскими спецслужбами.

Ссылаясь на неназваных "официальных лиц", телекомпания утверждает также, что ФСБ РФ считает это убийство совершенным с большими оплошностями, так как для дачи яда потребовалось несколько попыток. Кроме того российские спецслужбы ожидали, что источник отравления обнаружен не будет, утверждает Эй-би-си, ссылаясь на некие "доклады разведки".

РИА новости