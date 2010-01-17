Закрылись избирательные участки на Востоке

По состоянию на 15.00 по киевскому времени закрылись избирательные участки зарубежного избирательного округа по выборам Президента Украины в Корее, Японии, Китае, Таиланде, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и Индии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в некоторых странах, в частности, в Казахстане, в избирательные участки поступали звонки от избирателей из отдаленных регионов страны, которые предупреждали о невозможности принять участие в голосовании в связи с большим расстоянием и неблагоприятными погодными условиями (в восточных и северных областях Казахстана - до 40 градусов мороза).

Содействие избирательному процессу оказывают и местные органы власти. Например, на избирательный участок города Бельцы (Молдова) прибыли украинские избиратели из городов Рыбница и Каменка Приднестровского района Республики Молдова на автобусах, предоставленных местной администрацией.

Местные правоохранительные органы обеспечивают усиленный режим охраны дипломатических учреждений Украины, на которых проходит голосование по выборам Президента Украины. Ситуация вокруг помещений избирательных участков продолжает оставаться спокойной.

Работу участковых избирательных комиссий и ход голосования во многих странах мира освещают представители местных СМИ и их украинские коллеги.

Жалоб на работу избирательных комиссий со стороны граждан Украины, которые выразили желание принять участие в голосовании, не поступало. На отдельных избирательных участках работают официальные наблюдатели от неправительственных международных организаций.

Министерство иностранных дел Украины продолжает обеспечивать надлежащую организацию проведения выборов Президента Украины на зарубежных избирательных участках.