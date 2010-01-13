Суд Гонконга признал украинского капитана виновным в гибели 18 моряков

Окружной суд в Специальном административном районе Китая Сянган (Гонконг) признал виновными капитана украинского транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67» Юрия КУЛЕМЕСИНА, капитана китайского сухогрузного судна «Яохай» ЛЮ Бо и двух его лоцманов в создании угрозы жизни на море.

Все четверо не признали своей вины, сообщает радио “Свобода”.

Речь идет о столкновении судов 22 марта 2008 года в тумане вблизи побережья Гонконга, в результате которого «Нефтегаз-67» за считанные минуты затонул. Погибли 18 человек. Спаслись лишь 6 украинцев и гражданин Китая, который был на борту. Судно отбуксировали в Китай.

Суд решил, что обвиняемые имели «достаточно времени», чтобы разойтись и избежать столкновения, но начали что-то предпринимать только за минуту до него, сообщает издание.

Среди прочего суд установил, что украинский буксир держался средины судоходного канала и не освобождал проход, несмотря на то, что его капитан видел идущий навстречу в 44 раза больший китайский сухогруз.

Украинский капитан заявил, что не слышал предупредительных гудков китайского судна.

Приговор виновным должны вынести в пятницу, 15 января. Судья дала знать, что неминуемым будет приговор в виде заключения, сообщает издание.

Рассмотрение дела в суде должно было начаться еще в 2008 году, но его неоднократно откладывали.