Швеция создаст агентство по экспорту вооружений

Швеция планирует в течение первых семи месяцев 2010 года создать агентство по экспорту вооружений и военной техники, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defense News. На первом этапе создания агентства, которое заработает с 1 августа, был назначен представитель Министерства обороны Швеции Ульф Хамастрем (Ulf Hamastrom). Он займется сбором данных и подготовительными работами для создания нового экспортного ведомства.

Агентство по экспорту вооружений Швеции будет полностью отвечать за экспорт шведского оружия, техники, военных технологий и наработок, а также продажу избыточного армейского имущества. Сейчас экспортом оружия и техники в Швеции занимаются несколько компаний. Объединение их функций в рамках одного агентства позволит Швеции сократить издержки на 400 миллионов долларов.

Как ожидается, в рамках создания экспортного ведомства будет реорганизована и работа шведского агентства по материальному обеспечению армии FMV. По предварительным данным, это произойдет к 2012 году. Подробности реорганизации агентства пока не известны.

По данным Стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), по итогам 2004-2007 года Швеция занимала седьмое место в мире по объему экспорта вооружений. За этот период страна продала за рубеж вооружения и военную технику на сумму в почти восемь миллиардов долларов. По итогам 2007 года этот показатель составил 1,9 миллиарда долларов. В 2008-м - снизился до 1,41 миллиарда долларов.

К числу экспортной военной продукции Швеции относятся противоартиллерийские радары ARTHUR и многоцелевые истребители JAS-39 Gripen. Кроме того, Швеция экспортирует сонары и радарные системы для кораблей и подводных лодок и системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Они выпускаются шведским концерном Saab.