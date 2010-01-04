Лукашенко пугает Россию, что прекратит транзит электроэнергии

Российская компания "Интер РАО", владеющая рядом генерирующих и распределительных активов в РФ и за рубежом, направила белорусским партнерам предложения по условиям транзита электроэнергии, но ответа пока не получила, следующий раунд переговоров пройдет 11-12 января, сообщил РИА Новостипредставитель компании.

Ранее сегодня Беларусь заявила, что может прекратить поставки российской электроэнергии в Калининградскую область из-за несогласованности условий транзита, и обвинила Россию в "несанкционированном транзите".

"Интер РАО" направило Беларуси предложения по условиям транзита электроэнергии. Ответа пока не поступило. Переговорный процесс продолжается, следующий раунд переговоров пройдет 11-12 января. "Интер РАО" действует строго в рамках подписанных ранее пятилетних договоров по экспорту-импорту электроэнергии", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в начале 2010 года у России и Беларуси возникли сложности и с транзитом другого товара - нефти. Стороны не смогли согласовать условия поставок, так как Минск требует льготных пошлин на нефть, поставляемую на белорусские заводы.

3 января агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники среди трейдеров сообщало, что поставки нефти из России в Беларусь прекращены, однако 4 января эту информацию опровергли в Минске.