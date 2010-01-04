В Дубае торжественно откроется самое высокое в мире здание
09:13, 04 января 2010Мир
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Дизайн - от Армани
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) сегодня торжественно открывается самое высокое в мире здание.
Как сообщает радио «Свобода»,башня "Бурдж Дубай", высота которой превышает 800 метров, строилась около 5 лет. Стоимость строительства составила около 1,5 миллиардов долларов.
В здании будут расположены роскошные квартиры и отель, дизайн которого разработал Джорджио АРМАНИ.
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