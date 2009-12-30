За год в мире погибли 76 журналистов

В мире в 2009 году погибли 76 журналистов, согласно подсчетам международной правозащитной организации "Репортеры без границ". Об этом Agence France-Presse сообщил генеральный секретарь организации Жан-Франсуа ЖЮЛЬЯР.

По сравнению с 2008 годом, это число выросло на 16. Больше всего погибших журналистов оказалось на Филиппинах - 33 человека. На втором месте - Сомали, где погибли девять представителей профессии, третье разделили Россия и Пакистан - по пять убитых репортеров.

Как рассказал Ж-Ф.ЖЮЛЬЯР, в 2009 году увеличилось количество похищенных журналистов (33 против 29 в 2008 году) и тех, кто столкнулся с нападениями или угрозами (1456 против 929). Число стран, в которых работа журналистов подвергается цензуре, за год почти удвоилось - с 37 в 2008 году до 60 в текущем.

В целом, отметил глава «Репортеров без границ», главными угрозами для журналистов остаются военные действия, а также предвыборные и послевыборные периоды в странах с неразвитой демократией. Кроме того, обеспокоенность правозащитников вызывает массовый отъезд журналистов из стран вроде Ирана или Шри-Ланки. "Власти этих стран поняли, что, подталкивая журналистов к отъезду, они существенно снижают плюрализм мнений и уровень критики", - добавил Ж-Ф.ЖЮЛЬЯР.

При этом Лента.ру напоминает, что согласно докладу, опубликованному в середине декабря Комитетом по защите журналистов, за 2009 год в мире были убиты 68 сотрудников СМИ. Эта организация также признала самой опасной страной Филиппины, второе место заняла Сомали (девять убитых), на третьем - Ирак (четверо). Россия с тремя смертями оказалась на пятом месте.