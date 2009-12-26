СНБО по поручению Ющенко изучил вопрос о самолете с оружием

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют, что попытки некоторых средств массовой информации России найти в ситуации вокруг задержанного в Таиланде самолета Ил-76 с оружием “украинский след” являются инсинуацией и попыткой использовать международный “вооруженный скандал” для влияния на избирательную кампанию Президента Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Как отмечается в заявлении, данная Межведомственная комиссия по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО рассмотрела ситуацию вокруг задержанного 12 декабря в Таиланде самолета Ил-76 с оружием на борту.

На основании доклада специальной рабочей группы комиссия предварительно установила, что самолет Ил-76 (регистрационный № 4L-AWA) не принадлежит, в том числе на условиях лизинга и аренды, какой-либо из украинских компаний. Это воздушное судно является собственностью иностранной авиакомпании “Air West LTD”. Оно не зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов Украины.

“Наше государство, в соответствии с положениями Чикагской конвенции 1944 года, не несет ответственности за поддержание его летной пригодности и эксплуатацию. В составе экипажа самолета Ил-76 не было ни одного украинского гражданина”, - отмечают в СНБО.

В заявлении сообщается, что данный самолет прилетел без какого-либо груза 13 октября 2009 года в аэропорт “Киев-Антонов” (г. Гостомель, Украина), где находился на технической стоянке в соответствии с международными и национальными правилами и процедурами в составе экипажа, который не изменялся на территории Украины.

8 декабря 2009 года, после проведения определенных законодательством Украины процедур авиационного, таможенного и пограничного контроля, он вылетел без груза из аэропорта “Киев-Антонов” до аэропорта “Насосна” (г. Баку, Азербайджан).

В последующем, после загрузки в аэропорту Пхеньян (КНДР), указанный самолет Ил-76 осуществил 12 декабря промежуточную посадку в г. Бангкок (Таиланд). При этом тайские компетентные органы выявили несоответствие заявленного гражданского груза фактическому, состоявшему из большого количества оружия. Самолет и его экипаж арестованы. Тайские правоохранительные органы осуществляют необходимые следственные действия, поскольку изложенное выше является грубым нарушением санкций Совета безопасности ООН относительно КНДР.

Проверкой также установлено, отмечают в СНБО, что ни один уполномоченный Украиной национальный спецэкспортер товаров военного назначения и авиаперевозчик таких товаров не имеет отношения к событиям, связанным с задержанием в Таиланде самолета Ил-76 с оружием.

”Поэтому любые попытки, которые организуются в некоторых средствах массовой информации Российской Федерации, найти в этой ситуации „украинский след” являются инсинуацией и попыткой использовать международный „вооруженный скандал” для влияния на избирательную кампанию Президента Украины”, - заявляют в СНБО.

Украинская власть и соответствующие органы оказывают необходимое содействие иностранным партнерам в выяснении всех обстоятельств перевозки оружия самолетом Ил-76, задержанными в Таиланде, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в свою очередь, руководитель грузинской авиакомпании “Air West LTD” Надарий КАКАБАДЗЕ заявляет о полной невинности задержанных в Таиланде своих летчиков самолета Ил-76 и их непричастности к организации незаконной перевозки оружия.

«Решительно и со всей ответственностью заявляем, что наш экипаж к выдвинутым обвинениям не имеет никакого отношения. Летчики ни в чем не виноваты. Они действовали четко в рамках должностных инструкций и полномочий, в полном объеме выполняя как условия действующего контракта по перевозке и обеспечению сохранности взятого на борт груза, так и условия «Конвенции для унификации некоторых правил международных валютных перевозок», - заявил авиаперевозчик.