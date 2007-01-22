Собака Путина напугала канцлера Германии (фото)

Ангела Меркель, Владимир Путин и лабрадор Кони. Фото AFP

Собака Владимира Путина - лабрадор Кони, присутствовавшая на воскресной встрече президента с Ангелой Меркель, напугала канцлера Германии.

Как пишет специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, Меркель заметно заволновалась, увидев Кони рядом с российским лидером. А когда собака неторопливо пошла в сторону фотокорреспондентов, канцлер произнесла: "Сейчас журналистов будет кушать". По мнению Колесникова, Меркель сказала эту фразу мечтательно.

Президент попытался успокоить немецкую гостью, попросив не бояться Кони, поскольку "она не кусается". Несмотря на это, Меркель замирала и переставала слушать всякий раз, когда Кони отвлекалась от "поедания" журналистов и подходила к канцлеру, пишет "Коммерсант". Чтобы восстановить порядок, президенту даже пришлось схватить собаку за ошейник и шлепнуть.

Воскресная встреча Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель проходила в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, от будущего статуса Косово до энергобезопасности Европы.

Лента.ру