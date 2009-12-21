Уго Чавес переименовал самый высокий в мире водопад

Президент Венесуэлы заявил в воскресенье, что водопад Анхель (Angel), расположенный на территории штата Боливар на юге страны, отныне должен называться Чурум Меру (Churum Meru), сообщает местная газета Universal.

Чавеса возмутило, что Анхель носит имя американского летчика Джимми Энджела (Jimmy Angel), благодаря которому водопад в 1930-х годах получил широкую известность в мире.

"Если мы и дальше будем принимать это, мы тем самым признаем, что на этой земле никогда никто не жил. Что он (Энджел) был первым, кто туда пришел, и поэтому водопад называется Анхель. Мы должны изменить это имя", - заявил венесуэльский лидер и добавил, что отныне все, "кто идет следом" за ним, должны называть водопад Чурум Меру и никак иначе.

Анхель, называемый коренным населением этих мест Kerepakupai meru, а также Churun meru - самый высокий водопад в мире. Его высота - 980 метров, высота падения воды - 807 метров.

Решением ЮНЕСКО высочайший водопад был в 1994 году внесен в перечень объектов Всемирного наследия.

РИА "Новости"