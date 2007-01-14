На Швецию обрушилась сильнейшая буря: есть жертвы

Буря, обрушившаяся на юго-запад Швеции, уже унесла жизни двух человек, еще один ранен, сообщают местные СМИ.

Под поваленными ветром деревьями погибли девятилетний мальчик и мужчина. Мужчина находился в машине, на которую упало дерево. Еще один человек был придавлен упавшим деревом, он госпитализирован.

Местные власти из-за бури призывают жителей не выходить из домов.

Ураган уже повалил множество деревьев и оборвал линии электропередачи - без электричества остались более 240 тысяч домохозяйств. Также оборван ряд телефонных линий.

Из-за повреждений на железной дороге, вызванных ветром и упавшими деревьями, были отменены десятки поездов. Движение поездов и автобусов на побережье остановлено полностью из соображений безопасности. Отменены также рейсы пассажирских паромов, в том числе в Польшу, Норвегию, Германию, Данию, поскольку у берегов Швеции скорость ветра достигает местами 39 метров в секунду.

Шведские метеорологи объявили штормовое предупреждение третьего класса - самое серьезное из возможных.