Канадские провинции отметят День памяти жертв Голодомора

Члены Национальной ассамблеи провинции Квебек 25 ноября единогласно поддержали в первом чтении проект закона о чествовании памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов в Украине, который был искусственно создан сталинским режимом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, проект закона был внесен членом Квебекского Блока Луиз БОДУЭН. Законопроектом предусматривается установление Дня памяти жертв голода и геноцида в Украине (Голодомора) в каждую четвертую субботу ноября ежегодно.

В тот же день, 25 ноября, Законодательная ассамблея провинции Британская Колумбия также поддержала в первом чтении законопроект об установлении Дня памяти жертв украинского голода и геноцида (Голодомора), который предлагается отмечать каждую четвертую субботу ноября ежегодно. Проект закона был внесен членом Законодательной ассамблеи от Новой демократической партии Брюсом РАЛЬСТОНОМ.

Во время представления данных законопроектов в Национальной ассамблее Квебека и Законодательной ассамблее Британской Колумбии присутствовали многочисленные представители украинской общины Канады, которые призывали депутатов поддержать проекты данных законов.

После принятия этих законов парламенты Квебека и Британской Колумбии присоединятся к другим четырем законодательным ассамблеям канадских провинций Саскачеван, Манитоба, Альберта и Онтарио, а также к федеральному парламенту Канады, которые уже приняли подобные законы об установлении Дня памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине.