Украина может пострадать от санкций против Ирана

Украина может пострадать от введения Европейским Союзом санкций против Ирана.

Соответствующее заключение УНИАН передал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин БАДРАК.

В частности, по мнению экспертов центра, введение Европейским Союзом санкций против Ирана, особенно в сфере экспорта товаров двойного назначения, может негативно отразиться на сотрудничестве Украины и Ирана в авиационной сфере: может быть поставлено под угрозу создание для Ирана модификаций Ан-140 - транспортной Ан-140Т и морской патрульной Ан-140МП. Также возможно блокирование проектов по модернизации бортового радиоэлектронного оборудования, модернизации систем и агрегатов самолета Ан-140 с целью их усовершенствования и снижения веса.

В сообщении напоминается, что ЕС рассматривает вопрос о возможном введении санкций в отношении Ирана. Об этом говорится в докладе брюссельской группы International Crisis Group Криса ПАТТЕНА, бывшего комиссара ЕС по внешним связям. В частности, в докладе сообщается, что проектом документа о введении санкций против Ирана предполагается трехэтапное ужесточение механизмов экспортного контроля, режима нераспространения, а также миграционной политики. На первом этапе ЕС планирует усилить контроль над экспортом материалов и технологий двойного назначения. В том случае, если Тегеран не отреагирует и на вторую (ожидающуюся) резолюцию Совета безопасности ООН, документ предлагает ограничить контакты с представителями Ирана, которые участвуют в разработке ядерной программы. Брюссель предлагает запретить им поездки в Европу и заморозить счета за рубежом. Предполагается запретить им участвовать в проходящих в Европе научных конференциях и семинарах. Пребывание иранских студентов и ученых в университетах Европы будет проходить под пристальным наблюдением либо будет вообще приостановлено.

Торговые и экономические санкции коснутся и европейских предприятий военно-промышленного комплекса. Посольства европейских государств прекратят контакты с военными представителями Ирана, а Еврокомиссия ужесточит уже существующее сегодня эмбарго на торговлю вооружениями с Ираном. Европейские компании, которые вывозят в Иран иные товары, будут иметь проблемы с получением экспортных дотаций.

На последнем этапе, который в данный момент вызывает больше всего опасений у европейских дипломатов, Брюссель прервет практически все политические контакты с Ираном. Членам иранского правительства будет запрещено въезжать в ЕС, аналогичные меры коснутся и членов их семей.

***Контракт о совместном производстве, проектировании, передаче технологий и изготовлении самолета Ан-140 между АНТК им.Антонова (г.Киев), Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП, г.Харьков) и HESA (г.Исфахан) был подписан 3 декабря 1995 г. Согласно иранско-украинским контрактным обязательствам, на заводе будет собрано 80 ИрАн-140. Проектная мощность завода рассчитана на сборку 12 машин в год.

До сих пор сообщалось о сборке в Иране трех экземпляров самолетов Ан-140. При этом в начале 2005 г. руководство HESA заявляло, что в течение 2005 г. будет собрано еще 4 самолета. Но эти планы не были реализованы. В частности, задержки объяснялись как несвоевременной оплатой за поставки Украиной комплектующих для самолетов, так и формированием оптимальной цены на эти комплектующие.