Кондолиза Райс не исключает вторжения США в Иран и Сирию

Госсекретарь США Кондолиза РАЙС не исключает возможности военного вторжения США в Иран и Сирию.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом она заявила в интервью нескольким американским телекомпаниям.

По словам К.Райс, Соединенные Штаты намереваются жестко противостоять тем силам, которые оказывают поддержку повстанческим группировкам в Ираке.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли военное вторжение сил США в Иран и Сирию, она отметила, что "все возможности пока еще находятся на столе" для их более детальной проработки. "Мы намереваемся положить конец активности, которая не только создает угрозу американским военнослужащим, но и дестабилизирует ситуацию в Ираке", - отметила К.Райс.

Однако госсекретарь отказалась уточнить, означает ли это, что американские военнослужащие уже осуществляют рейды на территории Ирана и Сирии. "Президент не намеревается убирать со стола все возможные варианты, а я не буду спекулировать по этому поводу", - сказала К.Райс.