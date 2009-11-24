Каддафи готов заступиться за украинцев перед пиратами

Лидер Ливии Муамар КАДДАФИ готов стать посредником в переговорах с сомалийскими пиратами об освобождении экипажа судна “Ариана”.

Об этом в интервью журналистам сообщила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА после встречи с ливийским лидером.

Она сообщила, что в начале встречи передала М.КАДДАФИ письмо от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в котором он среди прочего попросил посодействовать в освобождении украинских заложников на судне “Ариана”.

“Он (КАДДАФИ) взялся за переговоры, и он уже провел переговоры с сомалийской стороной, разъясняя позицию украинской власти, украинской стороны и пытаясь убедить сомалийских представителей в том, что это судно с украинскими моряками не занималось ловлей рыбы в этом морском регионе", - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Секретарь СНБО отметила, что диалог, который начал "влиятельный политический лидер, лидер Сентябрьской революции с сомалийцами, должен завершиться все-таки позитивными сдвигами для нас".

Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что Украина поддерживает позицию М.КАДДАФИ, которую он высказал на последней сессии Генеральной ассамблеи ООН. Позиция М.КАДДАФИ заключается в том, что проблема пиратства требует решения и для этого необходимо найти причины пиратства и ликвидировать их.

Как передает корреспондент УНИАН, первое, что спросил М.КАДДАФИ у Р.БОГАТЫРЕВОЙ в начале встречи, "как дела у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО?", на что секретарь СНБО поблагодарила и сказала, что В.ЮЩЕНКО передал М.КАДДАФИ "привет" и передала ему письмо главы Украинского государства.

Встреча длилась около получаса.

Р.БОГАТЫРЕВА 23-24 ноября находится в Ливии с рабочим визитом.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая этого года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом 35 тыс. тонн сои. Пираты потребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.