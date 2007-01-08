Азербайджан прекратил транспортировку нефти в Россию

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) прекратила транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Как сообщает РБК, данное решение связано с тем, что нефть, предназначенная для прокачки по трубопроводу Баку-Новороссийск, будет переработана в мазут для тепловых электростанций страны, которые ранее для производства электроэнергии использовали главным образом импортируемый из России газ.

Как сообщалось, за несколько дней до нового года Азербайджан отказался покупать российский газ по цене 230-235 долларов за 1000 кубометров. В Баку долго обсуждался вопрос о том, стоит ли соглашаться на условия Газпрома или сменить энергетический баланс на мазутный. Переговоры шли достаточно долго, но в итоге в Азербайджане заявили, что предложенная Москвой цена "разнится с духом и сущностью двусторонних отношений".

По некоторым оценкам, потери компании "Транснефть", контролирующей трубопровод Баку – Новороссийск, могут составить до 25 миллионов "транзитных" долларов в год.