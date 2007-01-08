Польша осталась без российской нефти

В ночь с 7 на 8 января были прекращены поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", проходящему по территории Белоруссии, в Польшу и Германию, сообщает Reuters.

Информацию о прекращении поставок подтвердило Минэкономики Польши, где подчеркнули, что пока в стране есть запасы нефти, которые "позволят поддержать производство". Создавшуюся ситуацию в Минэкономики Польши называют "закручиванием крана", отмечает РИА Новости.

Польский оператор трубопроводов PERN потребовал от Белоруссии объяснения причин прекращения поставок, однако ответа не получил. Пресс-секретарь компании заявил, что пока неизвестно, почему были прекращены поставки, и когда они будут восстановлены. В свою очередь, журналистам Reuters представители "Белнефтехима" предложили обращаться с вопросами по заполнению "Дружбы" в "Транснефть".

В то же время, по словам замминистра экономики Польши, прекращение поставок связано со спором между Росией и Белоруссией по поводу экспортных пошлин с одной стороны и транспортных платежей с другой.

3 января премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский заявил, что за транспортировку нефти через Белоруссию по принадлежащему ей нефтепроводу будет взиматься таможенная пошлина в размере 45 долларов за тонну топлива. 4 января вице-президент компании "Транснефть" Сергей Григорьев заявил, что его компания не получила бумаг из Минска о введении такой пошлины.

Трубопровод "Дружба" протяженностью около 8900 километров был введен в эксплуатацию в 1964 году и является крупнейшей системой трубопроводов в мире. Северный участок нефтепровода проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии, а южный - Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Лента.ру