Украина избрана в UNCITRAL
01:52, 12 ноября 2009Мир
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Цель Комиссии - разработка правил коммерческих соглашений
Украина избрана в Комиссию Организации Объединенных Наций по международному торговому праву (UNCITRAL).
Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, такое решение было принято 3 ноября с.г. в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН.
Комиссия по международному торговому праву (UNCITRAL) - один из ключевых юридических органов системы ООН в сфере международного торгового права. Целью деятельности Комиссии является разработка современных, справедливых и согласованных правил для коммерческих соглашений, содействие расширению возможностей международной коммерческой активности.
Членство Украины в UNCITRAL начнется в 2010 г., и продлится до 2014 г.
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