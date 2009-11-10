В Польше планируют сократить учебный год из-за Евро-2012

Власти Польши рассматривают возможность сокращения учебного года для студентов в 2012 году для того, чтобы освобожденными общежитиями могли воспользоваться футбольные болельщики, которые приедут в Польшу на чемпионат Европы по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению организаторов Евро-2012, в общежитиях могли бы поселиться непритязательные фаны, которые заодно хотели бы сэкономить на расходах за ночевку.

„В специальных путеводителях будет информация о стандарте комнат общежитий”, - сказала в интервью радио TOK FM Магдалена ПЯСЕЦКА, ответственная за гостиничную базу во Вроцлаве.

По ее данным, в городе в общежитиях есть 11 тысяч мест.

Вскоре планируется начать переговоры с учебными заведениями в еще трех городах, где должны состояться матчи Евро-2012.

Представитель организационного комитета Евро-2012 Михал ЯРОС предположил, что мест в 4- и 5-звездных гостиницах в Польше хватит для всех желающих остановиться в них, а самой большой проблемой собственно является обеспечение доступного жилья.

„Без кроватей в общежитиях будет тяжело разместить фанов”, - сказал он.

„Дешевым местам в общежитиях обрадуются футбольные фаны, а студенты будут довольны в связи с каникулами”, - сказал М.ЯРОС.

Как сообщал УНИАН, власти столичной Варшавы планирует организовать на время Евро-2012 специальные кемпинги для фанов, прогнозируя приезд на матчи чемпионата около 100 тысяч болельщиков.

Польский Институт туризма прогнозирует приезд на Евро-2012 от 50 до 400 тысяч болельщиков.

Матчи Евро-2012 состоятся в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Познани.