Лукашенко отомстил Путину в соответствии с нормами международного права

Введение пошлины на транзит российской нефти через территорию Беларуси является ответной мерой белорусской стороны на решение правительства России о применении ставок вывозных пошлин в отношении нефти, ввозимой в Республику Беларусь.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ.

“Основанием для принятия такого рода контрмеры стало нарушение российской стороной международных обязательств в белорусско-российских отношениях по вопросам свободной торговли, создания Таможенного Союза, унификации и создания единой системы тарифного и нетарифного регулирования, обеспечения равных условий субъектам хозяйствования», - сказал А.ПОПОВ.

Пресс-секретарь МИД отметил, что при введении контрмеры белорусская сторона руководствовалась нормами международного права, включая положения статьи 24 Договора к Энергетической Хартии от 17 декабря 1994 года, которые «не препятствуют принятию мер для защиты национальных интересов, связанных с приобретением энергетических материалов, и восстановлению нарушенных прав по международным договорам». «Договор к Энергетической Хартии подписан Беларусью, как и Российской Федерацией, хотя пока и не ратифицирован», - пояснил он.

А.ПОПОВ подчеркнул, что «действия белорусской стороны ни в коей мере не ограничивают поставок нефти транзитом в третьи государства». «Беларусь неукоснительно соблюдает свои международные обязательства по обеспечению свободы транзита через свою территорию. Как вы знаете, через нашу страну обеспечивается транспортировка 50 процентов всей российской нефти, поставляемой европейским потребителям. Поэтому еще раз подтверждаем нашу твердую приверженность принципам свободы транзита», - добавил пресс-секретарь.

По его словам, подписанный 31 декабря 2006 года контракт о поставках российского газа в Беларусь и его транзите в страны Европы является «самым наглядным и практическим свидетельством максимально ответственного отношения Беларуси к интересам европейских партнеров, заинтересованных в стабильных и гарантированных поставках углеводородного сырья и энергоносителей из России через территорию Беларуси».

Пресс-секретарь МИД Беларуси также сообщил, что введение пошлины на транзит российской нефти стало следствием затягивания со стороны России консультаций по вопросу распределения вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, белорусский государственный концерн «Белнефтехим» официально уведомил российскую компанию «Транснефть», что с 1 января транспортировка нефти через белорусскую территорию будет облагаться пошлиной в размере 45 долларов за одну тонну нефти.

Россия в 2006 году транспортировала через территорию Беларуси около 100 миллионов тонн нефти.