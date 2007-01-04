Империя Лукашенко наносит ответный удар

Концерн "Белнефтехим" направил в российскую компанию "Транснефть" официальное уведомление о том, что с 1 января транспортировка нефти через белорусскую территорию будет облагаться пошлиной, передает ИТАР-ТАСС, ссылаясь на представителей самого концерна.

Вечером в среду премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ заявил, что страна устанавливает пошлину в размере 45 долларов за тонну нефти. "Правительство поручило министерству экономики и Государственному таможенному комитету в установленном порядке проинформировать министерство экономического развития и торговли России и компанию "Транснефть", - сказал премьер.

По белорусским трубопроводам в прошлом году транспортировано чуть менее 100 миллионов тонн нефти. Соответственно, если эти объемы сохранятся, то, благодаря введению таможенной пошлины, белорусский бюджет получит 4,5 млрд. долларов в 2007 году, передает NEWSru.

В свою очередь, глава пресс-службы Президента России Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что РФ получила официальное уведомление от Беларуси о вводе пошлин на транзит российской нефти, но считает, что разгорающийся торговый диспут не нарушит нефтепоставки в Европу.

Как напоминает Рейтер, за пару минут до наступления 2007 года Москва и Минск после тяжелых переговоров подписали договор о поставках российского газа, в отсутствие которого Газпром грозил прекратить экспорт в Беларусь, а последняя - воспрепятствовать транзиту продукции Газпрома в Европу. Договор предусматривает рост цены газа для Беларуси. Аналитики расценили решение Минска о нефтетранзитных пошлинах как ответ на "газовое оружие" Кремля.