В таиландской столице прогремели четыре взрыва

31 декабря в столице Таиланда произошли четыре взрыва, в результате которых, по предварительным данным, погибли три и пострадали еще более 20 человек, сообщает The Nation. По информации телеканала CNN, взрывов в Бангкоке было по меньшей мере семь.

Один из взрывов, как сообщает The Nation, произошел у автобусной остановки, расположенной в центре города неподалеку от Памятника Победы, в двух торговых центрах (Big C и Seacon Square Shopping Mall), а также около китайского святилища.

В последнем случае взрывное устройство, как сообщается, было спрятано в мусорном баке. Около супермаркета Big C взорвалась граната, брошенная с расположенного рядом пешеходного моста. Пока ответственность за взрывы на себя никто не взял.

Лента.ру