Глава МИД Грузии отказался от российского паспорта

Министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ сегодня, 4 ноября, заявил о том, что добровольно отказывается от российского гражданства.

"Я уже отправил Президенту России свое прошение о выходе из российского гражданства и приложил к нему свой российский паспорт", - заявил чиновник перед заседанием грузинского правительства, передает Лента.ру.

Г.ВАШАДЗЕ отметил, что "хочет облегчить задачу" российской стороне, так как Конституция РФ не предусматривает процедуры лишения гражданства.

Днем ранее депутат Госдумы от "Справедливой России" Семен БАГДАСАРОВ потребовал от компетентных органов отобрать у Г.ВАШАДЗЕ российский паспорт.

Депутат возмутился тем обстоятельством, что грузинский министр, который является ближайшим соратником Михаила СААКАШВИЛИ, "разъезжает по нашей стране с российским паспортом".

Однако коллеги С.БАГДАСАРОВА по Госдуме не поддержали это предложение, сочтя нецелесообразным "рубить с плеча, еще больше увеличивать пропасть между Россией и Грузией".

Г.ВАШАДЗЕ получил паспорт гражданина РФ в 1991 году, а грузинским гражданином стал в 2007 году.