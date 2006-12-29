Лукашенко: мы в землянки пойдем, но на шантаж не поддадимся

Белорусский лидер Александр ЛУКАШЕНКО назвал шантажом требования "Газпрома" по повышению цены российского газа для Беларуси.

Тем временем в Москве правительственные делегации двух стран продолжают переговоры о поставках топлива, сообщает Би-Би-Си.

"Пока идет шантаж, но если они и дальше будут ему следовать, то мы в землянки пойдем, но на шантаж не поддадимся", - цитирует слова А.ЛУКАШЕНКО белорусское правительственное агентство БелТА.

При этом белорусский лидер заявил, что "Газпром" должен поставлять Минску газ по цене для Смоленской области России, то есть 54 доллара за тысячу кубометров. "Мы заключили с Россией договор о союзном государстве... Хотелось бы, чтобы и здесь там цены были равные. Вот чего мы хотим, а не дешевого газа", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Со следующего года "Газпром" собирается продавать газ Беларуси по цене 105 долларов за тысячу кубометров. Российский газовый монополист выразил намерение прекратить поставки топлива в эту страну с 10 часов 1 января, если новый контракт не будет подписан.

Сегодня на переговоры с руководством "Газпрома" в Москву вылетели заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард ТОВПЕНЦОВ, председатель Госкомимущества Беларуси Георгий КУЗНЕЦОВ и заместитель министра юстиции Игорь ТУШИНСКИЙ.