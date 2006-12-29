Хусейн ждет казни уже завтра

Бывший президент Ирака Саддам ХУСЕЙН будет казнен сразу после 2 января 2007 года, заявил министр юстиции Ирака Абдель Хусейн ШАНДАЛЬ.

По его словам, отсрочка исполнения смертного приговора вызвана каникулами по случаю мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха и встречей Нового года, сообщает NEWSru.

А.ШАНДАЛЬ напомнил, что бывший диктатор будет повешен. "Он понесет заслуженное наказание за преступления против иракского народа и человечности", - сказал министр.

Данные о времени казни до последнего времени остаются противоречивыми. Ранее утверждалось, что С.ХУСЕЙН по закону может быть казнен лишь после 27 января, по истечении 30-дневного срока после утверждения решения трибунала апелляционным судом. Сам экс-президент, как сообщает спутниковая телестанция "Аль-Джазира", ожидает казни уже в субботу.

С.ХУСЕЙН не боится смерти и считает себя жертвой "незаконного судилища, инсценированного американскими оккупационными властями, сказала ливанский адвокат Бушра ХАЛИЛЬ, которая участвовала в нескольких заседаниях специального трибунала в Багдаде в составе группы защитников.

Из Багдада до сих пор не поступило сведений о том, кто из вице-президентов Ирака подписал или подпишет указ о приведении приговора в исполнение. Глава государства, курд Джаляль ТАЛАБАНИ объявил себя противником смертной казни.

Министерство юстиции Ирака опровергло распространенные средствами массовой информации сообщения о том, что бывший президент С.ХУСЕЙН передан американцами иракским властям.