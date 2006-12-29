Азербайджан отказался от российского газа

Азербайджан отказался от поставок российского газа в 2007 году.

Об этом сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ сегодня в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что Азербайджан ведет добычу собственного газа и осуществляет экспортные поставки. Поэтому, по словам С.КУПРИЯНОВА, прекращение поставок газа из России - "вопрос времени", передает РБК.

До конца 2006 года "Газпром" поставит Азербайджану 4,5 млрд. куб. м газа по цене 110 долл. за 1 тыс. куб. м, официально переговоры по поставкам на 2007 год не завершены.

"Газпром" намеревался в 2007 году сократить поставки газа в Азербайджан с 4,5 до 1,5 млрд. куб. м и поднять цену до 235 долл. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Общая потребность Азербайджана в газе составляет 10-11 млрд. кубометров в год. Госнефтекомпания страны добывает 5-6 млрд. кубометров, еще 2 млрд. кубометров Азербайджан рассчитывает получить в 2007 году на месторождении "Шах дениз" на шельфе Каспия, где промышленная добыча газа началась в середине декабря. Примерно такой же объем газа страна получит с морских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Азербайджан импортирует газ из России с осени 2000 года. В этом году по сравнению с предыдущим его цена возросла почти вдвое - до 110 долларов за каждую тысячу кубометров. Получаемый из России газ используется в основном на электростанциях для выработки электроэнергии.