2 января объявлен в США днем траура

Президент США Джордж БУШ объявил 2 января 2007 года Национальным днем траура в связи с кончиной экс-президента США Джеральда Форда.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в подписанном Дж.БУШЕМ распоряжении указывается, что в знак "выражения общественной скорби" американцы в этот день смогут собраться "в местах для вероисповедания для того, чтобы почтить память президента Форда".

"Я приглашаю те народы в мире, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам в этом", - сообщается в распоряжении, подписанном главой Белого дома.

В пресс-службе сообщили также, что Дж.БУШ одновременно с первым распоряжением подписал еще один документ, в сответствии с которым во вторник, 2 января, все государственные учреждения и ведомства США будут закрыты "в знак уважения по отношению к 38-му президенту США Джеральду Форду".

Работать будут только те структуры Министерства обороны США, Госдепартамента, Министерства юстиции, Министерства внутренней безопасности и других ведомств, деятельность которых будет необходима "по причинам национальной безопасности или обороны", говорится в этом документе.