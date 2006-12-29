Казнь Саддама Хусейна запишут на видео

На всем пути от камеры до виселицы Саддама Хуссейна будет сопровождать видеокамера, тщательному документированию и съемке подвергнется также и сама казнь, сообщает CBS News со ссылкой на источник в правительстве Ирака.

Этот же источник отметил, что дата экзекуции не будет заранее оглашена, чтобы избежать возможных волнений в стране, пишет Лента.ру.

По словам же неназванного американского офицера, Саддам может быть казнен до начинающегося 31 декабря религиозного праздника Эйд.

Напомним, что смертная казнь Саддама Хусейна должна состояться в течение 30 дней после подтверждения приговора Апелляционной палатой. Официальная процедура предполагает также одобрение приговора Президентским советом Ирака, однако, по некоторым данным, эта норма может быть не соблюдена.

Смертный приговор бывшему президенту Ирака был вынесен 5 ноября 2006 года. Суд признал его виновным в гибели 148 шиитов, убитых в 1982 году после того, как в деревне Дуджейл было совершено покушение на Хусейна.

Напомним, что вчера мировые информагентства сообщали, что виселица, на которой смертный приговор экс-президенту Ирака должны привести в исполнение, уже установлена в так называемой "зеленой зоне" Багдада - наиболее охраняемом районе, где расположены посольства и диппредставительства других государств.