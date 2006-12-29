Абхазия приводит войска в состояние повышенной боевой готовности

Войска Абхазии частично приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщил РИА “Новости” по телефону министр иностранных дел непризнанной республики Сергей ШАМБА.

"Президент БАГАПШ дал команду частично привести войска Абхазии в боевую готовность в связи с обострением ситуации в Гальском районе", - сказал С.ШАМБА.

Он напомнил, что в четверг представители так называемого абхазского правительства в изгнании обратились к властям Грузии с просьбой защитить грузинское население в Гальском районе, которое якобы притесняют власти Абхазии.

"Это напоминает ситуацию накануне войны в 1992 году, когда эти же люди обращались к официальному Тбилиси с просьбой ввести войска в Абхазию. Тогда эти события привели к грузино-абхазской войне. В данном случае картина повторяется, и для нас это тревожный сигнал", - сказал С.ШАМБА.

Он также отметил, что сейчас в Гальском районе правоохранительные органы Абхазии работают в чрезвычайной ситуации, которая возникла после терактов, в результате которых погибли несколько абхазских милиционеров.

В свою очередь в Тбилиси утверждают, что абхазские спецназовцы в селе Отобая Гальского района непризнанной республики в четверг арестовали 48 местных грузин и увезли их в Гали.

Как заявил агентству Новости-Грузия замначальника грузинской администрации Гальского района Георгий ЛОМИЯ, "всех задержанных в возрасте от 16 до 35 лет грубо затолкали в грузовик и увезли в Гали".

По данным Г.ЛОМИЯ, "утром в село Отобая было введено около 200 вооруженных сотрудников абхазской милиции, которые обыскивали дома местных жителей и вели себя по отношению к ним очень агрессивно".

В свою очередь в Сухуми опровергают информацию об арестах грузин и говорят, что в районе проводилась проверка документов. "В некоторых селах Гальского района проводится проверка паспортного режима", - сообщил РИА “Новости” полномочный представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан КИШМАРИЯ.