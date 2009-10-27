Польша увеличит свой военный контингент в Афганистане

Польша может увеличить свой военный контингент в Афганистане в составе международной коалиции сил на 200 чел. - до 2200 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в понедельник в Варшаве министр обороны страны Богдан КЛИХ.

Он заявил, что представители польского правительства не обещали американским властям увеличить польский военный контингент в Афганистане до 3000 военнослужащих, как сообщили некоторые польские медиа.

«Ни премьер, ни министр иностранных дел, ни министр обороны не декларировали американской стороне увеличения контингента», - сказал Б.КЛИХ.

В то же время министр не исключил, что контингент может быть увеличен.

«Вижу такую потребность... в феврале и марте послать туда 200 человек стратегического резерва», - сказал министр, отметив, что решение об этом должен принять Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным ряда польских медиа, вице-президент США Джо БАЙДЕН во время визита в Польшу на прошлой неделе попросил польские власти увеличить контингент в Афганистане до 3000 военнослужащих, на что польские высокопоставленные должностные лица ответили согласием.

Посол США в Польше, комментируя этот вопрос TVN24, выражал благодарность за готовность польских властей послать больше военослужащих в Афганистан.

По данным издания Gazeta Wyborcza, Польша весной 2010 года могла бы максимально увеличить свой контингент с нынешних 2000 военнослужащих до 2600.

В международную коалицию сил в Афганистане входит около 65 тысяч военных из более чем 40 государств миру, 30 тысяч из которых - американские военнослужащие.

Польша занимает третье место по количеству военнослужащих в Афганистане после Италии, которая направила туда 3800 военнослужащих.