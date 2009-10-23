Госдума РФ приняла закон об использовании армии за пределами России

Госдума России сегодня на пленарном заседании приняла в третьем - окончательном - чтении инициированные Президентом России попраки к Закону «Об обороне», предусматривающие оперативное использование Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдумы РФ, «за» проголосовало 436 депутатов.

Документом предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

При этом решения об оперативном использовании армии принимаются Президентом РФ на основании соответствующего постановления Совета Федерации. Общая численность формирований ВС, районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок их использования определяет Президент страны. Комплектование и обеспечение формирований ВС необходимой техникой и кадрами осуществляет Министерство обороны РФ.

В то же время в пресс-службе партии «Единая Россия» напомнили, что в настоящее время законодательством предусматривается использование формирований Вооруженных Сил за пределами территории Российской Федерации в целях: выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности; выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Виктор ЗАВАРЗИН отметил, что мировая практика показывает, что круг задач, для решения которых Вооруженные силы могут и должны применяться за пределами территории государства, гораздо шире. В глобальной системе военно-политических отношений наиболее актуальным становится противодействие современным вызовам и угрозам, добавил он.

«В их числе и международный терроризм, и организованная преступность, кроме того, противоправные насильственные действия незаконных вооруженных формирований в отношении граждан. Сегодня современные войны и вооруженные конфликты могут носить кратковременный характер, а достижение стратегических задач будет осуществляться в кратчайшие сроки. Надо понимать, что промедление в принятии решения о применении Вооруженных Сил будет наносить непоправимый урон обороноспособности России, а также безопасности наших граждан», - заявил В.ЗАВАРЗИН.

По его словам, законопроект, обеспечивающий правой механизм по оперативному применению Вооруженных Сил за пределами территории Российской Федерации, назрел уже давно.