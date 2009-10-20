Тимошенко: Папа любит Украину и понимает, что тут происходит

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Папа Римский БЕНЕДИКТ ХVІ считает Украину неотъемлемой частью Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после общения с Папой поняла, что БЕНЕДИКТ ХVІ любит Украину, очень хорошо информирован и понимает ситуацию в стране.

«Папа любит Украину и знает ее лучше, чем даже некоторые политики, в том числе и историю. Понимает все, что в Украине происходит, – понимает все до деталей», – сказала премьер-министр.

Она отметила, что, по словам Папы, Западная и Восточная Европа подобны двум легким в организме континента, и без Украины одно из этих легких просто не может существовать.