Тимошенко: Папа любит Украину и понимает, что тут происходит
23:04, 20 октября 2009Мир
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Западная и Восточная Европа "как два легких"
|Юлия Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета «Острожская академия».
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после общения с Папой поняла, что БЕНЕДИКТ ХVІ любит Украину, очень хорошо информирован и понимает ситуацию в стране.
«Папа любит Украину и знает ее лучше, чем даже некоторые политики, в том числе и историю. Понимает все, что в Украине происходит, – понимает все до деталей», – сказала премьер-министр.
Она отметила, что, по словам Папы, Западная и Восточная Европа подобны двум легким в организме континента, и без Украины одно из этих легких просто не может существовать.
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