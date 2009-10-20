Россия не будет препятствовать вступлению в ЕС новых стран, в том числе стран Восточной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал сегодня во время выступления в парламенте Сербии.

«Мы уже имеем стратегическое партнерство с Евросоюзом. Оно призвано стать одной из несущих опор новой Европы. У нас нет и не может быть никакой аллергии на вступление в ЕС новых членов, в том числе из Восточной Европы», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, для России главное, чтобы новые члены ЕС развивали добрые отношения с Россией, и это не наносило ущерб сотрудничеству Москвы.

Д.МЕДВЕДЕВ очередной раз выступил с инициативой приступить к подготовке и подписанию договора о Европейской безопасности. По его словам, это необходимо всем странам, независимо от того, к каким союзам они примыкают.

Кроме этого, Президент РФ заверил, что Россия готова к гармонизации отношений с США и другими западными партнерами, включая НАТО.

«В европейских и мировых делах пришло время для того, чтобы постараться поменять международный климат. Благоприятным фактором, способствующим этому, я считаю и разворот США в сторону правовых переговорных позиций - в целом в пользу многосторонней дипломатии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«РФ готова к гармонизации отношений с США, с другими западными партнерами, включая конструктивное сотрудничество с НАТО, в интересах решения общих задач», - подчеркнул Президент РФ.