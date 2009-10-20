Правительство Киргизии ушло в отставку

20 октября правительство Киргизии в полном составе ушло в отставку, сообщает Лента.ру со ссылкой на АКИpress. Такое решение было принято после того, как Президент республики Курманбек БАКИЕВ объявил о реформе системы государственного управления, предусматривающей в том числе изменение структуры Кабинета министров.

К.БАКИЕВ отставку правительства принял. По его словам, кандидатура нового премьера — на смену занимавшему этот пост Игорю ЧУДИНОВУ — будет обсуждена сегодня на заседании политсовета правящей партии "Ак жол" ("Светлый путь"). После этого кандидатура будет внесена на рассмотрение парламента. В парламенте лояльная Президенту партия "Ак жол" имеет более двух третей голосов.

Ранее, сообщая о президентской реформе госуправления, агентство "24.kg" отмечало, что в связи с этим ожидается отставка правительства. Помимо прочего парламент, как пояснил, комментируя ситуацию, один из лидеров оппозиции Темир Сариев, должен будет утвердить новую структуру кабинета министров.

Реформа, анонсированная К.БАКИЕВЫМ 20 октября, предполагает перераспределение функций внутри правительства и ликвидацию некоторых ведомства. В частности, министра иностранных дел предполагается вывести из правительства и перевести в состав президентской администрации (которая будет называться "Институтом Президента").

Результатом реформы, как утверждает Президент Киргизии, станет сокращение числа чиновников и значительная экономия государственных средств. В оппозиции между тем полагают, что реформа в конечном счете направлена на укрепление президентской власти.