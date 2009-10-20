Председательство в ЕС обошлось Франции в 151 млн. евро

Председательствование Франции в ЕС в июле-декабре 2008 года стоило французским налогоплательщикам 151 млн. евро.

Как сообщает Интернет-версия французской газеты “Le Figaro”, об этом сообщил сегодня утром председатель финансового комитета Сената Франции Жан АРТЮИ.

По его словам, в результате проведенного исследования установлено, что расходы Франции превысили средние расходы на председательствование в ЕС, однако были на 28 млн. евро меньше запланированных. Средняя “цена” председательствования в ЕС оценивается в 70 млн. евро, однако большие страны обычно тратят больше. По данным Ж.АРТЮИ, расходы Франции вполне можно сравнить с расходами Германии на председательствование в первой половине 2007 года.

Согласно Договору ЕС, каждая страна-член Евросоюза на протяжении полугода возглавляет президентство в ЕС, занимаясь организацией текущей работы, проведением заседаний Советов министров, семинаров экспертов и т. п., а также выражая от имени ЕС позицию об основных внешнеполитических событиях.