Баррозу хочет разделить портфели юстиции и внутренних дел

Президент Еврокомиссии Жозе Мануель БАРРОЗУ в новом составе Еврокомиссии хочет разделить портфели юстиции и внутренних дел.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил журналистам на совместном брифинге с Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном ЯГЛЕНДОМ.

“Во многих странах мы имеем одного министра, который занимается вопросами юстиции, и другого, который занимается вопросами внутренних дел”, - сказал президент Еврокомиссии, отметив, что планирует также разделить эти два портфеля в новом составе комиссии.

При этом, по словам Ж.БАРРОЗУ, один комиссар будет заниматься вопросами внутренних дел, а второй – вопросами юстиции и соблюдением фундаментальных прав.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем составе Еврокомиссии, который имеет мандат до 31 октября, вопросами юстиции и внутренних дел занимался один и тот же комиссар в статусе вице-президента Еврокомиссии. На протяжении последнего года вице-президентом, ответственным за эти вопросы, был представитель Франции Жак БАРРО.

Ж.БАРРОЗУ избран президентом Еврокомиссии на следующий пятилетний срок.