Коррупционный скандал в Польше продолжается: еще одна отставка

Глава польского правительства Дональд ТУСК освободил Маришуа КАМИНСКОГО от должности председателя Антикоррупционного бюро (CBA), расследование которого привело к отставке четырех ведущих политиков правящей в Польше партии, в том числе, трех правительственных чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ назвал «безосновательным» освобождение от должности М.КАМИНСКОГО, выразив мнение, что это решение связано с коррупционным скандалом, вспыхнувшим в начале октября в связи с расследованием, которое вело CBA.

В специально обнародованном заявлении, текстом которого располагает агентство, глава Польского государства отметил, что закон о созданном в 2006 году Антикоррупционном бюро определяет четкий перечень условий, выполнение которых необходимо для освобождения руководителя этого ведомства.

«Премьер не указал ни одного из условий, определенных 8 статьей (закона о СВА) и никоим образом не объяснил, почему планирует освободить Мариуша КАМИНСКОГО от должности председателя Антикоррупционного бюро», - отметил Л.КАЧИНСКИЙ, который был соучредителем партии «Право и справедливость», создавшей CBA.

Д.ТУСК убеждал журналистов на пресс-конференции вечером в среду, что М.КАМИНСКИЙ освобожден согласно действующему законодательству.

«Как вы догадываетесь, сейчас не время на ошибки. Я, конечно, принял это решение после консультаций с юристами», - сказал он.

Д.ТУСК также подчеркнул, что назначение и освобождение председателя Антикоррупционного бюро относится к компетенции главы правительства.

Как сообщал УНИАН, в начале октября 4 ведущих политика правящей в Польше с конца 2007 года «Гражданской платформы» подали в отставку из-за расследования СВА, которое свидетельствует о возможном лоббировании ими интересов представителей игорного бизнеса.

Должности потеряли министры спорта, юстиции, заместитель министра экономики и председатель фракции партии в парламенте.

Из правительства ушел также заместитель Д.ТУСКА Гжегож СХЕТИНА, который был сразу назначен председателем фракции партии в Сейме.

Справка УНИАН. В октябре СВА после обнародования информации о коррупции во время подготовки закона об игорном бизнесе, обнародовал данные о других расследованиях, свидетельствующих о коррупции по ряду других дел, в частности, во время продажи польских судостроительных заводов в Гдыне и Щечини.