В Праге найдены тела всех четырех погибших строителей

Чешские спасатели в воскресенье завершили разбор завалов обрушившегося в пятницу дома в историческом центре Праги, найдены тела всех четырех погибших строителей, сообщил журналистам пресс-секретарь Пражской Службы спасения Вит Перница.

"Извлечено тело четвертого мужчины. Врачи констатировали смерть", - сказал Перница. По его словам, тело погибшего строителя находилось под четырехметровым завалом. "Спасательная операция продолжалась около 40 часов", - отметил пресс-секретарь Пражской Службы спасения. Ранее спасатели нашли тела трех строителей. Погибшие находились на расстоянии одного метра друг от друга. Местонахождение тел погибших указали специально обученные собаки. В историческом центре столицы Чехии - в районе Прага-1 на улице Соукеницкой, 25 - в пятницу днем четыре верхних этажа частично обрушились внутрь здания. По свидетельству жителей соседних домов, рухнувший дом три года пустовал. Владелец здания планировал провести реконструкцию дома и открыть в нем новый отель. Полиция устанавливает личности погибших. Как сообщали ранее чешские СМИ, под завалами находятся двое украинских и двое болгарских строителей.

РИА Новости