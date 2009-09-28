Медведев: Россия воссоздаст сильный Военно-морской флот

Президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия за ближайшее десятилетие сумеет воссоздать сильный Военно-морской флот.

Отвечая в понедельник на встрече с военнослужащими, отличившимися в ходе учений "Запад-2009", на вопрос, планируется ли изменение корабельного состава, поскольку многие из нынешних кораблей служат уже по 20-25 лет, Верховный главнокомандующий заверил, что эта тема относится к числу наиважнейших.

"Сейчас перед нами стоит самая масштабная задача - воссоздать Военно-морской флот, потому что действительно значительное количество наших кораблей - надводных и подводных - сейчас уже дослуживает последние годы. Это не значит, что они не могут работать, но, тем не менее, конечно же, надо вводить новые корабли. У нас сейчас в заделе есть и подводные лодки, и корабли", - сказал Медведев.

"Под эту программу существуют уже заранее запланированные в рамках государственной программы средства. Эти средства, несмотря на финансовые проблемы, практически в полном объеме сохранены даже на этот сложный период в 2009-м, 2010-м и 2011-м годах, но в дальнейшем это все должно идти по нарастающей", - отметил президент.

"Поэтому, я уверен, мы сможем в ближайшее десятилетие воссоздать наш Военно-морской флот на том уровне, который будет необходим нашему государству. А нам необходим сильный флот", - заявил президент.

Он заверил, что для этого будет сделано все что нужно.

"Это не голословное утверждение, а заложенные в бюджет и программу цифры... Так что не волнуйтесь, служить будет где", - заверил глава государства.

РИА "Новости"