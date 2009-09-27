В Москве расстрелян глава райадминистрации из Дагестана

В Москве убит и.о. главы администрации Хасавюртовского района Дагестана Алимсултан Алхаматов. Нападавшие расстреляли Алхаматова и ранили его водителя из автомата Калашникова

В ГУВД Москвы не подтвердили информацию о задержании по "горячим следам" предполагаемых преступников, уточняет РосБизнесКонсалтинг. Ранее СМИ сообщили, что задержаны три человека, подозреваемых в совершении этого преступления. Как сообщалось, один из них пытался скрыться на машине, двое прятались во дворах близлежащих домов.

РИА Новости сообщает, со ссылкой на свой источник, что убийство Алимсултана Алхаматова имеет признаки заказного. "По всем признакам, киллеры ждали жертв, устроили засаду и, по предварительным данным, стреляли с разных точек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что следователи склоняются к версии, что убийство связано с профессиональной деятельностью Алхаматова.

Ранее в воскресенье, напоминает Лента.ру, в Дагестане был убит заместитель начальника уголовного розыска республиканского МВД подполковник милиции Алим-Султан Атуев. Вооруженное нападение было совершено в селении Миатли в Кизил-Юртовском районе Дагестана.