Меркель объявила о создании правящей коалиции

Канцлер Германии Ангела Меркель после объявления результатов exit polls на выборах в бундестаг, согласно которым партийный союз ХДС/ХСС лидирует с 33,5% голосов, впервые обратилась к нескольким тысячам своих сторонников в качестве главы новой коалиции, объединяющей ХДС/ХСС и "Свободную демократическую партию" (СвДП).

"Вы счастливы, и я тоже. Мы достигли своей цели на выборах и можем создать стабильное правительство в новой коалиции ХДС/ХСС и СвДП", - сказала Меркель в берлинской штаб-квартире своей партии под громкие приветственные крики собравшихся.

Согласно предварительным подсчетам, в новом бундестаге коалиция ХДС/ХСС и "свободных демократов" будет обладать большинством голосов - 324 (229 - ХДС/ХСС и 95 - демократы) из 598 мест.

"Сегодня мы можем праздновать, а затем должны быстро приступить к работе. Давайте не забывать, что у нашей страны много проблем и нам надо их решать", - приводит ее слова РИА "Новости".