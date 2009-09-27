Обнародованы экзит-полы с выборов в Германии

Партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ лидирует на парламентских выборах в Германии с 33,5% голосов, социал-демократическая партия СДПГ - 22,5%, сообщает телекомпания ARD со ссылкой на данные exit polls.

По информации телекомпании, "Свободные демократы" получают 15,0%, "Левые" - 12,5%, "Зеленые" - 10,5%. Остальные партии набирают в сумме 6% голосов избирателей.

Таким образом, согласно предварительным подсчетам, в новом бундестаге возможная коалиция ХДС/ХСС и Свободных демократов будет обладать незначительным большинством голосов - 324 (229 - ХДС/ХСС и 95 - демократы) из 598 мест.

Все остальные партии сообща получают 290 мандатов (143 - СДПГ, 80 - "левые", 67 - "зеленые").

По итогам парламентских выборов станет известно, кто возглавит правительство и займет пост канцлера. Конкурентами являются два кандидата - канцлер А.МЕРКЕЛЬ, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также министр иностранных дел, вице-канцлер Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.

Германия использует смешанную избирательную систему, при которой 299 депутатов избирается по партийным спискам, а остальные - по избирательным округам.

В общей сложности в выборах могли принять участие 62,2 миллиона немцев - примерно на 300 тысяч человек больше, чем в 2005 году.

Окончательная картина результатов выборов, как отмечают в Федеральном избирательном комитете, будет известна утром в понедельник.