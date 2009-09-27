"Большая двадцатка" объявила себя регулярным главным форумом

Лидеры стран G20, которые собрались в Питтсбурге, объявили, что группа превращается в регулярно действующий главный форум по вопросам международного экономического сотрудничества. Как передает NEWSru., об этом говорится в проекте коммюнике.

Следующие саммиты по договоренности пройдут в июне следующего года в Канаде и в ноябре в Южной Корее. "Мы рассчитываем затем проводить встречи ежегодно", - отмечается в документе.

Лидеры стран "двадцатки" также поручили своим представителям к следующему саммиту выработать рекомендации о том, как сделать сотрудничество максимально эффективным.

Группа двадцати ведущих промышленно развитых и развивающихся стран мира согласовала "жесткие и точные графики" проведения реформ системы регулирования мирового финансового сектора.

G20 "привержена совместной деятельности с целью повышения стандартов капитала, внедрения жестких международных стандартов выплаты компенсаций", т.е. крупных премиальных в финансово-банковской сфере. Эти стандарты направлены на то, чтобы "положить конец практике, которая приводит к тому, что финансисты берут на себя "чрезмерные риски", и на то, чтобы "улучшить рынок производных инструментов во внебиржевом обороте", поясняется в заявлении "двадцатки".

Кроме того, подчеркивается в итоговом документе, эти стандарты призваны привести к созданию "более мощных инструментов привлечения глобальных фирм к ответственности за риски, которые они на себя берут". "Стандарты для... глобальных финансовых фирм должны быть соизмеримы с ценой провала их работы", - убеждены руководители "большой двадцатки".

Кроме того, лидеры стран большой "двадцатки" выступили за изменение системы субсидий нуждающимся государствам на приобретение природного топлива. Исключение составят лишь самые бедные страны.

В то же время говорится о представлении "целевой помощи беднейшим государствам". Отмечается, что подобные субсидии ведут к "расточительному потреблению, снижению нашей энергобезопасности". Они также "мешают инвестициям в чистую энергетику и подрывают усилия по борьбе с угрозой изменения климата", отмечается в документе.

Лидеры "двадцатки" обязали министров энергетики и финансов своих стран информировать их о реализации связанных с этим стратегических планов в преддверии следующего саммита.

G20 также намерена добиваться перевода мировой экономики на бескризисную модель развития.