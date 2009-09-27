Каддафи предложил создать южноатлантический аналог НАТО

Ливийский лидер Муамар Каддафи, принимающий участие в проходящем на венесуэльском острове Маргарита саммите "Южная Америка-Африка", предложил создать "НАТО Южной Атлантики", сообщает телеканал "Вести".

В своем выступлении он подверг критике "отношения господ и рабов", которые "установил Север над Югом". "На юге сосредоточены богатства, на юге находятся шахты, но пользуется всем этим север", - считает Каддафи.

Для защиты интересов южноамериканских и африканских государств "от стран севера, пользующихся всеми привилегиями", ливийский лидер внес предложение о создании южноатлантического аналога НАТО, который он назвал САТО.

В работе форума принимают участие главы государств и представители 54 африканских и 12 южноамериканских стран.

Президент Венесуэлы Уго Чавес, открывший встречу, заявил: "Союз Южной Америки и Африки жизненно важен для формирования новой структуры XXI века, структуры многополярного мира". "Больше не будет двухполюсного мира. Союз новых держав Южной Америки и Африки внесет огромный вклад в равновесие мира", - считает венесуэльский лидер.