В Германии пройдут парламентские выборы, по результатам которых определится правительство страны и будет избран его глава - федеральный канцлер. В выборах примут участие более 62 млн граждан Германии, которые должны избрать около 600 депутатов бундестага.

Борьбу за депутатские кресла ведут 28 партий. По мнению аналитиков, основная борьба развернется между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которые образуют нынешнюю правящую коалицию страны.

По опубликованным недавно данным социологического опроса, проведенного институтом Forsa, свои голоса блоку ХДС/ХСС собираются отдать 33% германских избирателей, что на 4% меньше, чем это было бы, если бы выборы прошли нынешним летом. В то же время Социал-демократическая партия Германии стремительно набирает обороты - за нее сейчас готовы голосовать 25% граждан, что почти в два раза больше, чем несколько месяцев назад. Среди других наиболее вероятных победителей выборов - Левая партия и Партия зеленых Германии, которые, судя по результатам опроса, наберут 12% и 10% голосов соответственно.

На пост главы правительства претендуют нынешний федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и кандидат от СДПГ, вице-канцлер, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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