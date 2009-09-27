Турецкий спецназ перехватил пиратский катер

Морской спецназ Турции задержал группу из 7 пиратов в Аденском заливе, вблизи сомалийского побережья, передает Associated Press со ссылкой на сообщение турецкого Генштаба.

Сообщается, что турецкие коммандос, находившиеся на борту фрегата Gediz, обыскали пиратский катер, после того как поступил сигнал о том, что готовится нападение на два проходящих судна под флагом Панамы.

Фрегат военно-морских сил Турции участвует в совместном патрулировании сомалийских вод под эгидой НАТО, напоминает РосБизнесКонсалтинг.