США отпустили 18 узников Гуантанамо

В воскресенье из американского центра Гуантанамо для содержания военнопленных, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, были освобождены 18 содержавшихся там узников, сообщает Associated Press.

Домой отправились семь афганцев, шесть арабов из Йемена, три казаха, ливиец и гражданин Бангладеш. Associated Press отмечает, что несколько дней назад из тюрьмы были освобожждены 16 граждан Саудовской Аравии.

По словам представителя Пентагона, пишет Лента.ру, число заключенных Гуантанамо составляет на данный момент около 395 человек. Всего за время существования тюрьмы из нее были освобождены около 380 человек, из них 114 только за 2006 год.

Напомним, что в октябре Пентагон распорядился провести очередное расследование обвинений в жестоком обращении с заключенными базы Гуантанамо. Поводом стало заявление одной из сотрудниц тюрьмы. По информации BBC News, юрист рассказала, что видела, как одного из заключенных охранники били головой о пол камеры. "Избиение заключенных - распространенная практика", - утверждала заявительница.

Международные правозащитные организации неоднократно заявляли, что условия, в которых находятся заключенные на базе, а также сам факт помещениях их в тюрьму без суда и следствия, являются грубыми нарушениями правовых норм.

А всего два дня назад Associated Press со ссылкой на правозащитников сообщала, что 205 из 245 бывших заключенных Гуантанамо, депортированных на родину, в настоящий момент находятся на свободе. Обвинения с этих людей либо были сняты, либо вообще не предъявлялись. Из всех отпущенных узников Гуантанамо, подозревавшихся США в причастности к терроризму, судебное преследование на родине было продолжено лишь в отношении троих пакистанцев.