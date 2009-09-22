В Германии пассажирский автобус упал в пропасть: минимум 2 погибших

По меньшей мере два человека погибли, более 15 получили ранения во вторник при падении автобуса в небольшую пропасть в немецком городе Радеформвальде (земля Северный Рейн-Вестфалия, запад Германии), сообщили немецкие новостные телеканалы со ссылкой на представителя дорожной полиции.

"Спасатели полагают, что имеется не менее двух погибших и более 15 человек ранены. Двоих пассажиров попавшего в аварию автобуса, в том числе одного ребенка, пока не могут найти", - сказала журналистам представитель полиции Лидия Новак, пишут РИА новости. По ее словам, по пока непонятным причинам рейсовый автобус, следовавший в направлении Вупперталя, недалеко от очередной остановки внезапно свернул вправо и упал в пропасть глубиной примерно в 15 метров. По словам спасателей, некоторые пассажиры смогли выбраться из автобуса и набрать номер срочной помощи, часть людей пока находится в автобусе, спасатели их освобождают.

По данным полиции, на месте работают четыре спасательных вертолета, 11 специальных автомашин, а также несколько врачей "скорой помощи", пожарные и спасатели. Из Вупперталя к месту аварии направлен строительный кран, чтобы вытащить автобус.